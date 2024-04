Dibattiti e colazioni internazionali: dentro la notizia

“Colazioni internazionali“ al chiosco del Parco Gussi. A Vimercate arrivano gli incontri con esperti su temi d’attualità, se ne parlerà davanti a un caffè. Primo appuntamento, 5 maggio alle 10 con Alfredo Somoza, docente universitario, che accompagnerà il pubblico in un dibattito sul cambiamento climatico. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale Buenavista che da due anni gestisce il punto ristoro e cura il verde nel polmone in centro città. "L’obiettivo – spiega il presidente Loris Maconi – è proporre un approccio riflessivo ai problemi e offrire uno strumento di analisi per capire la notizia". Per i più golosi ci saranno anche dolci della tradizione sudamericana. Apre il ciclo il professore attivista sulla questione del clima. In caso di maltempo l’appuntamento sarà rinviato a data da definire. Bar.Cal.