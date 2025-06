Dal rock all’indie. Giovani in piazza col dj Sofficino

La musica giovane, dal rock alla dance, con band emergenti e deejay. Un concerto da godere in piazza sotto le stelle. È quello che verrà organizzato sabato sera a Vedano, in largo Repubblica, sotto il titolo “Giovani Inediti“: dalle 21 in centro paese suoneranno i Nobody Cried for Dinosaurs, sulle scene da una dozzina d’anni con il loro indie-rock con tocchi pop; alle 21.30 toccherà a Tommi e alle 22 ai Nakhash, quintetto indie pop-rock dal sound ruvido, contaminato di pop, grunge e alternative-rock. Dalle 22.30 dj-set con Dj Sofficino. L’ingresso è libero. L’iniziativa è promossa da Comune e Tavolo Giovani.