Dai reparti speciali a Monza. Nuovo comandante provinciale per i carabinieri brianzoli

Asciutto, di poche parole, determinato. Ha scelto un profilo basso il colonnello Rosario Di Gangi, nuovo Comandante provinciale dell’Arma, che ha preso posto del colonnello Gianfilippo Simoniello, passato dopo due anni al Comando Generale di Roma. La sua carriera parla per lui. Un investigatore di razza, dice il curriculum, nato in provincia di Palermo 45 anni fa. Per intenderci, una delle nuove leve dell’Arma arruolatesi e formatesi sull’onda anche emotiva di riscatto e di rinascita della Sicilia all’indomani degli attentati a Falcone e Borsellino. Quattordici anni nel Ros, il Raggruppamento operativo speciale dell’Arma. Investigazioni, indagini delicate, criminalità organizzata: in Emilia Romagna, Sicilia, a Roma, negli ultimi 4 anni ha comandato il Reparto territoriale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.

"Sono uomo delle istituzioni, il lavoro è sempre di squadra" sottolinea lui. "Onorato di questa esperienza inedita in un territorio di grande intraprendenza economica e straordinaria solidarietà sociale". Per l’occasione, il Comando provinciale di Monza cambia pelle. Nuovi i comandanti di due Compagnie (Seregno, Vimercate). I nuovi ufficiali sono stati presentati ieri: il capitano Corrado Quarta, 49enne, originario di Novoli (Lecce), neo Comandante della Compagnia carabinieri di Seregno, proviene dalla provincia di Bari dove ha retto negli ultimi 4 anni il Comando della Compagnia di Modugno (Bari); il capitano Giuseppe Della Queva, 39enne, originario di Taranto, nuovo Comandante della Compagnia di Vimercate. Proviene da Milano, dove guidava la Sezione del Nucleo Radiomobile. Il tenente Giangiacomo Greco è da poco il nuovo Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Monza. Ha 28 anni ed è originario di Roma. Proveniente da Firenze quale Comandante di Plotone della Compagnia d’Intervento Operativo. Il sottotenente Francesco Nicoletti, 37 enne, originario della provincia di Caserta, è invece il nuovo comandante Norm della Compagnia di Desio. Proviene dall’Emilia Romagna.

"Emergenze su questo territorio? - risponde il colonnello Di Gangi - Nessuna in particolare, il controllo del territorio sarà la nostra priorità". La presenza in Brianza della criminalità organizzata, ‘ndrangheta in particolare, non è ignota. Dopo l’operazione Infinito nel 2010 e il susseguirsi di inchieste e arresti negli anni successivi, il tema è nell’agenda: l’esperienza non manca.

(Nella foto da sinistra il sottotenente Nicoletti, il capitano Quarta, il colonnello Di Gangi, il capitano Della Queva e il tenente Greco)