Da Guccini alla Scala. Grandi eventi al Nuovo

Guccini e prima della Scala, fine settimana importante al Nuovo di Arcore, fra oggi e domani vanno in scena agli appuntamenti musicali più attesi di dicembre. Si comincia stasera con l’arrivo in sala in versione restaurata con audio in 5.1 del film-concerto “Fra la via Emilia e il West“ girato a Bologna il 21 giugno 1984. La proiezione sarà preceduta da un’introduzione realizzata dallo stesso Guccini. Un appuntamento unico per far rivivere sul grande schermo ai fan del cantautore tutte le emozioni di quella serata, quando Bologna venne invasa da oltre 160mila appassionati accorsi per celebrare i vent’anni di attività dell’artista. In programma due proiezioni: alle 16 e alle 21 (Biglietto: 10 euro; ridotto a 8 per le associazioni convenzionate). Sabato, invece, sul grande schermo sarà protagonista la musica di Giuseppe Verdi con “La forza del destino“. Ci sarà anche l’apericena, organizzato in teatro durante l’intervallo dell’opera. Inizio collegamento con la Scala alle 18 (Biglietto 12 euro; ridotto a 8 per le associazioni convenzionate. Buffet: 8 euro). Info 334/24.86.027.

Bar.Cal.