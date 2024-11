Contro l’inverno demografico . Monza regala il pacchetto bebè

Dal 2025 arriva una bella sorpresa in città per chi avrà dei bebè. Prenderà il via la distribuzione alle famiglie monzesi del “pacchetto neonato“, un kit contenente materiale informativo sui servizi territoriali pubblici per l’educazione dei bambini e il sostegno delle famiglie, insieme a un piccolo dono per i nuovi nati. Il materiale informativo è utile a guidare le famiglie a conoscere i servizi che il Comune, in rete con altri soggetti, dedica alla prima infanzia, al sostegno della genitorialità e alla consulenza familiare. In particolare, le famiglie potranno trovare dettagli sul funzionamento dei Consultori familiari di via De Amicis e di via Boito e sul Centro per la Famiglia di via Vittorio Emanuele II. Servizi pubblici ad accesso libero che offrono interventi di sostegno, consulenza, prevenzione, assistenza in ambito ostetrico-ginecologico, psicologico e sociale. Sono inclusi nel pacchetto anche alcuni prodotti per l’igiene dei più piccoli donati al Comune dalle aziende Cooper Consumer Health (a marchio Babygella) e Laboratoires Expanscience (a marchio Mustela). "Ringraziamo queste aziende che hanno voluto partecipare al nostro welfare di comunità - commenta l’assessore al Welfare e Salute Egidio Riva -, in particolare ci tengo a citare Fabio Torriglia, monzese, country manager Italia di Viatris. È lui che aveva autorizzato i doni Babygella prima che quest’ultima venisse ceduta a Cooper Consumer Health. Ci fa molto piacere poi che si tratti di un’azienda che produce proprio a Monza". "Anche Farmacom sta definendo le modalità per integrare il dono tramite servizi e sconti dedicati" anticipa l’assessore. Quest’anno a Monza, fino al 31 ottobre, sono nati 707 bambini. Mediamente ne stanno nascendo tra gli 830 e 850 l’anno, circa 70 al mese. Il materiale divulgativo che verrà donato alle famiglie contiene anche i contatti dei Servizi educativi dell’infanzia del Comune, con i recapiti degli 8 asili nido per gli 0-2 anni e de “L’isola che c’è“ per 0-3 anni. L’attuale Giunta nel 2022 aumentò di 40 posti la disponibilità degli asili nido comunali, che quest’anno conteggiano 534 bimbi iscritti. La distribuzione del “pacchetto neonato“ avverrà a domicilio tramite operatori del Comune, riconoscibili da un apposito tesserino. Per ulteriori informazioni e chiarimenti o per il recupero delle mancate consegne, è possibile scrivere all’apposito indirizzo email pacchettoneonati@comune.monza.it.

A.S.