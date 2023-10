Contagiati dalla Libritudine. Lissone capitale della lettura

Lezioni guidate dalla voce di Fabrizio De André, incontri con gli autori, momenti dedicati agli studenti, teatro, racconti dell’Autodromo, laboratori, intrecci tra poesia e musica. E poi il battesimo di una sezione della biblioteca dedicata alla moda, con tanto di installazioni, e un gioco-animazione letteraria fatto di indovinelli e incipit di capolavori della narrativa. Cinque giorni per 13 appuntamenti, sempre con al centro i libri e il piacere della lettura. Anche quest’anno Lissone torna città che legge e lo fa con l’edizione numero 14 del Festival “Libritudine“. La manifestazione prenderà il via martedì, organizzata da biblioteca e Comune nella sala polifunzionale di piazza IV Novembre. Ci saranno eventi per adulti e bambini, per gli appassionati di romanzi e per gli amanti delle storie vere, per i cultori dei classici o anche semplicemente per chi è curioso.

Si comincia martedì alle 10 con un incontro per gli studenti all’Istituto Meroni: la storica dell’arte Marta Sironi spiegherà l’importanza delle copertine anche per stimolare la lettura. Alle 19 in biblioteca la giallista Rosa Teruzzi parlerà del suo libro “Il valzer dei traditori“. Alle 21 “Dischi in cattedra“ con Ruggero Cesana, una lezione-spettacolo su distanze e vicinanze fra dischi e libri, con una guida d’eccezione: la voce di De André. Mercoledì mattina i ragazzi incontreranno Aziz Sawadogo, che con il suo “Io non sono nero“ farà riflettere sui legami tra identità e società. Alle 21 lo spettacolo di teatro-lettura “Aedopop - Annie Ernaux“, con Giorgio Personelli e Pierangelo Frugnoli, che con voce e accompagnamento musicale condurranno nel mondo della scrittrice francese Premio Nobel per la letteratura nel 2022. Giovedì mattina faccia a faccia tra gli studenti lissonesi e Andrea Franzoso all’insegna di “#Disobbediente“. Sempre giovedì, alle 18.30 Walter Consonni presenterà il suo libro “Monza 22 - Dialoghi tra l’Autodromo centenario e la sua gente“; alle 21 la storia di caduta e rinascita di “Io ero il milanese“ di Mauro Pescio. Venerdì alle 18.30 di nuovo protagonista una scrittrice, con Carmela Scotti che racconterà il suo “Del nostro meglio“.

Alle 21 il “leggistorie e bibliocurandero“ Gianni Trezzi con “Buon sangue, non menta“, animazione letteraria che farà scoprire gli incipit più celebri della letteratura, mettendosi alla prova tra indovinelli e modi di dire. Sabato alle 12 inaugurazione della nuova Sezione Moda della biblioteca, alle 15 “Go Goals“ letture e giochi per bambini; alle 21 il reading-concerto di Poesia Potente e Chitarra Tonante, alias Davide Passoni e Ivano Cattaneo, uno spettacolo di poesia e musica.