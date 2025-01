Consiglieri promossi per produttività

I dati sull’attività del 2024 lo confermano: il Consiglio comunale monzese è parecchio produttivo, sia in termini di sedute e commissioni, che per il tasso di presenza dei suoi consiglieri. L’anno scorso si sono svolte 47 sedute per 150 ore di lavori e una presenza media dei consiglieri pari al 91% delle sedute. I consiglieri hanno partecipato in media a 43 sedute su 47, garantendo in ogni occasione il raggiungimento del numero legale necessario ad avviare i lavori.

Nel 2024 sono state presentate 19 mozioni e ne sono state discusse in aula 21. Per quanto riguarda l’attività di controllo sull’operato della Giunta, nel 2024 il Consiglio ha presentato 152 interrogazioni a sindaco e assessori, di cui 141 hanno ricevuto risposta. Delle quattro Commissioni consiliari, che si riuniscono per elaborare proposte di mozione su specifici temi da discutere poi in aula, la III Commissione bilancio e attività produttive si è riunita in 18 occasioni. Seguono la II Commissione politiche del territorio, mobilità e sicurezza, opere pubbliche e decoro urbano con 15 sedute; la IV Commissione affari generali, partecipazione e politiche giovanili, comunicazione, rapporti istituzionali, sport, istruzione e personale, legalità che si è riunita 7 volte e infine la I Commissione politiche sociali, politiche culturali e sostenibilità, con 6 incontri.

Dati, questi, in linea con quanto rilevato dal precedente report relativo alla seconda metà del 2022 e al 2023. L’Ufficio di presidenza, composto dalla presidente del Consiglio comunale Cherubina Bertola, dal vice presidente vicario Massimiliano Longo e dal vice presidente Francesco Racioppi - e che ha il compito di adottare le determinazioni di carattere organizzativo, amministrativo e finanziario riguardanti il funzionamento del Consiglio - si è riunito in tre occasioni nel 2024. Le riunioni dei capigruppo dei dieci gruppi consiliari, invece, sono state 21.

È possibile consultare il report completo al link: www.comune.monza.it/it/organizational_unit/consiglio-comunale.

A.S.