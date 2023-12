Concerti per bande, mercatini musical e divertimento:. Natale si celebra suonando

Musica per bande e per voci liriche, il pop natalizio e il musical. A Lissone sabato alle 21 a Palazzo Terragni concerto dell’ensemble di Consonanza Musicale. Domenica alle 16.45, sempre nell’auditorium dell’ex Casa del Fascio di piazza Libertà, toccherà al Corpo Bandistico Santa Cecilia (foto) diretto da Roberto TurrianI. Alle 20.15 il musical per famiglie “Il cantico di Natale”. Saranno invece la voce del soprano Maria Sofia Riva e il pianoforte di Francesco Parravicini a dare vita, sabato alle 21 nella chiesa della frazione macheriese di Bareggia, al concerto “Musica Divina”. Sempre sabato, a Biassono, doppio appuntamento: alle 10.30 in sala civica la fiaba musicale “L’Albero di Natale - Una favola musicata”, alle 15 in Villa Monguzzi il concerto per voce, pianoforte, chitarra, sassofono e batteria “Aspettando Natale”. Domenica dalle 16 alle 19.30 in Ca’ de Bossi “Yard Experience”, con le performance canore dedicate alla pace tra i popoli di “Oltre il Natale” e con il “Christmas Concert” della Zurawski Band. A Lissone sabato dalle 15 in piazza Libertà “Natale sostenibile”, con una serie di laboratori per imparare a realizzare addobbi sostenibili. Alle 16 a Palazzo Terragni inaugurazione della “Mostra dei Presepi Artistici”. Per tutto il weekend piazza Libertà sarà animata dalle casette di legno del Villaggio di Natale con le associazioni del territorio, mentre via Santi Pietro e Paolo e via Padre Ugolino ospiteranno il mercatino degli hobbisti.