Cinque rimedi per la cervicale e il mal di schiena. I consigli dell’esperto

Monza, 15 febbraio 2024 – Quindici milioni di italiani (praticamente uno su 4) soffrono di cervicale (dati di Otodi - Ortopedici e traumatologi d'Italia). Altrettanti accusano problemi e dolori di lombalgia (più volgarmente "mal di schiena). Ma cosa è possibile fare contro questi problemi? Come si possono curare?

Abbiamo chiesto a un esperto, Luca Caimi, osteopata dello studio professionale Igea di Monza, cinque consigli pratici contro cervicale e lombalgia.

"I problemi principali di chi si presenta nel nostro centro sono cervicale e lombalgia", spiega Caimi. Dolori legati soprattutto agli stili di vita. "Oltre problematiche legate a patologie lo stare a lungo seduti in auto o alla scrivania davanti al Pc, spesso in posizioni scorrette, causa problemi alla colonna vertebrale: dalla cervicale alla fascia lombare. Poi ci sono le difficoltà di chi per lavoro solleva pesi oppure quelli di chi è in sovrappeso. I fattori che determinano questi problemi possono essere diversi"

Cinque consigli pratici per contrastare la cervicale e la lombalgia

Ma cosa si può fare per cercare di limitare questi problemi a cervicale e schiena?

La prima cosa da fare è la ginnastica. Esercizi anche semplici che servano a favorire la mobilità e ad alleviare il carico sulla colonna vertebrale: allungamenti, movimenti del bacino avanti e indietro, torsioni e stretching… Una corretta posizione quando si sta seduti, sia alla guida che alla scrivania. Schermo del Pc all'altezza giusta, gambe e schiena con angoli a 90 gradi. Soprattutto chi sta molto alla guida può aiutarsi con un cuscino nella zona lombare. Quando si ha un lavoro sedentario è fondamentale alzarsi ogni tanto (l’ideale sarebbe 5 minuti ogni ora) per "sgranchirsi", fare qualche passo Bere molto. Aiuta la funzione dei reni che sono a contatto con la zona lombare. Se i reni sono sani si evitano molti problemi di dolori alla fascia lombare. Dormire in una posizione corretta. La peggiore posizione durante il sonno, per tutta la colonna vertebrale ma in particolare per la cervicale) è quella prona (a pancia in giù). Il miglior modo per dormire è supini (pancia in su) o sul fianco. Anche cuscini specifici possono aiutare ma vanno tarati in base alle caratteristiche di ciascuno.

Luca Caimi ha iniziato il suo percorso diplomandosi come Massaggiatore-Massofisioterapista (1999), per poi continuare la formazione diplomandosi come Osteopata D.O. nel 2006.

Dopo il diploma e il tirocinio presso la Clinica Zucchi di Monza, ha lavorato al CAM di Monza dal 2000 al 2009, e attualmente svolge unicamente la professione di Osteopata presso il suo studio professionale e in collaborazione con molti medici e professionisti del territorio

"Prendersi cura della persona è il cuore del progetto all’interno dello Studio Professionale Igea. Ed è da questo presupposto nasce PROGETTOSALUTE.

Lo studio professionale nasce proprio con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza che la prevenzione rappresenta la base per un buono stato di salute generale, duraturo nel tempo... partendo dal mito di Igea, dea della prevenzione, siamo arrivati a PROGETTOSALUTE, che in un'unica parola racchiude un cammino fatto di progettualità, dedizione, consapevolezza, e attenzione".

Cosa propone

"Il corpo umano è una “macchina” e come tale ha bisogno di manutenzione costante per mantenersi in buono stato. All’interno dello studio i diversi professionisti si prendono cura della persona sotto più punti di vista, ognuno con le proprie competenze, per offrire un servizio di qualità elevata e promuovere la salute:

Trattamento osteopatico

osteopatia pediatrica

massoterapia

fisioterapia

ginnastica posturale

ginnastica per il pavimento pelvico

Pancafit (metodo Raggi)

trattamenti Keope MFV (vibrazione multifocale)

trattamenti domiciliari

programmi di wellfare aziendale

Pancafit

Ma cos'è il metodo pancafit? Un metoto efficace per ritrovare equilibrio posturale che è curato da Simone Teruzzi (tecnico di ginnastica per la salute e il fitness e operatore pancafit). E' una panca dove ci si sdraia e si "reimpara" a respirare correttamente attraverso il diaframma e contemporaneamente si effettuano esercizi di auto allungamento del collo. Ciò, abbinato a una serie di esercizi della durata complessiva di 50 minuti, permette di migliorare la propria mobilità articolare. Per saperne di più Officina della postura.

Credit: Postural Service Milano Raggi Method

L’associazione di due metodi complementari, trattamento osteopatico e Pancafit (metodo Raggi) permette di ottenere risultati sempre più efficaci nel trattamento di problemi posturali: il trattamento osteopatico stimola le risorse proprie dell’organismo recuperando la mobilità “sottile” dei vari tessuti corporei per assolvere meglio alle varie funzioni fisiologiche, Pancafit per il riequilibrio posturale e il miglioramento della mobilità articolare.

Tutto questo si traduce in maggior beneficio dal trattamento che perdura nel tempo. E' possibile infatti, anche in breve tempo, recuperare e mantenere salute, energia, e benessere.