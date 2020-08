Cesano Maderno (Monza Brianza), 8 agosto 2020 - Ennesimo incidente dove il motociclista viene sbalzato a terra a causa dell’urto e nell’impatto violento il 32enne ha avuto parecchi traumi. Infatti, le condizioni del centauro sono gravi: il 32enne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Raffaele.

Il violento incidente tra moto e automobile, sulla cui dinamica le gorze dell’ordine stanno indagando, è successo all’incrocio con via San Luca e in via Molino Arese, a poca distanza dalla parrocchia San Pio X di Cesano Maderno. I primi dati arrivano dall’Areu (secondo dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza) lo scontro ha riguardato i due mezzi e provocato il ferimento del 32enne. Le sue condizioni appaiono gravi.