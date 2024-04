Centrosinistra “ampio” sulla candidatura di Anna Franzoni

Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra hanno risposto all’appello lanciato da Anna Franzoni, candidata sindaca di Muggiò, classe 1993, attuale assessora della giunta Fiorito con deleghe a Politiche educative, welfare comunitario e generativo, famiglia.

La coalizione che sostiene Anna Franzoni, già composta da Pd, Democratici Civici, Insieme per Muggiò e Muggiò Partecipata, si allarga così ad altre due forze politiche che andranno a formare con Muggiò Partecipata una lista comune che avrà il nome di Alleanza Civica. "Sono contenta di aver trovato nuovi alleati con cui condividere questo progetto – il commento della candidata Franzoni –. La nostra coalizione cresce e si arricchisce e sono sicura che il confronto fra noi porterà nuove energie e nuove idee per proseguire l’impegno nella cura dei bisogni dei muggioresi e dello sviluppo della città. Il lavoro della nostra coalizione deve essere orientato al futuro della città, a generare energie nuove e progetti innovativi, senza guardare, come stanno facendo altri, al passato".

"Riconosciamo in Anna Franzoni professionalità, competenza e un sincero impegno verso la città – dichiara Cristian Iucolino, consigliere comunale del M5S –. Questo ci ha spinti a sostenere la sua candidatura e ad aderire alla coalizione di centrosinistra. La collaborazione e l’Alleanza civica con Avs e Muggiò Partecipata nasce dalla condivisione di numerosi punti programmatici e dalla visione comune per la città, che include la partecipazione attiva dei cittadini, la promozione di una mobilità sostenibile, il perseguimento della transizione ecologica e un’attenzione particolare alle politiche rivolte ai giovani". Sulla stessa linea la riflessione di Alleanza Verdi e Sinistra. "La nostra scelta è motivata dalla volontà comune di proseguire l’operato positivo dell’attuale amministrazione – spiega il coordinamento provinciale – arricchendola con il nostro contributo e ponendo l’accento sul coinvolgimento dei giovani e sul valore che possono apportare alla comunità".

"Dopo un’esperienza amministrativa positiva come quella con Maria Fiorito, durante la quale abbiamo conseguito importanti traguardi, come il potenziamento degli spazi verdi pubblici e interventi a favore della mobilità sostenibile, siamo convinti che ci siano ancora temi necessitano di attenzione", conclude Umberto Ruzzante, assessore alla sostenibilità e portavoce di Muggiò Partecipata. Il prossimo impegno pubblico aperto a tutti i cittadini sarà oggi alle 17 in piazza IX Novembre.

Veronica Todaro