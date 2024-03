Cappellificio Vimercati. Viaggio nella storia tra arte e passione

Viaggio nella storia. Confimi Industria Monza e Brianza, Lux Italia e delegazione monzese del Fai, domani “aprono“ le porte del Cappellificio Vimercati, ultimo erede di una tradizione antica che affonda le sue radici nel Medioevo, con la trasformazione della lana in feltro, e che è continuata nei secoli successivi con la creazione di cappelli di ogni foggia. Monza era diventata capitale mondiale del cappello. E il Cappellificio Vimercati è l’ultima azienda che conserva la lavorazione manuale artigianale antica, utilizzando i macchinari originali. "Sarete immersi in un mondo antico in cui vedrete l’arte della creazione di un cappello. Storia, passione e maestranza vi accompagneranno in questa giornata speciale", promette Fabrizio Vimercati, il padrone di casa.