Capodanno a Limbiate, due auto sono andate a fuoco a causa dei fuochi d’artificio

Limbiate (Monza) – Nottata di intenso lavoro, per gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, che sono stati impegnati con tutte le squadre disponibili sul territorio, per gestire oltre 20 interventi di soccorso tecnico legati ad incendi causati dai fuochi artificiali.

Centralino bollente, nel corso dei festeggiamenti, e mezzi che si sono precipitati in vari comuni del territorio per spegnere le fiamme ed evitare grossi danni. L'intervento più complesso, non è ancora chiaro se strettamente legati ai festeggiamenti o di altra natura, è stato registrato a Limbiate, in via Marco Polo, dove quando erano ormai quasi le 6 di questa mattina, sono andate a fuoco due auto parcheggiate.

Sul posto l'autopompa dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago e l'autobotte dal distaccamento volontario di Lazzate, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona.