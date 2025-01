Caos viabilità al Cederna: "L’accorpamento di due scuole ha raddoppiato traffico e disagi"

Problemi di viabilità in via Sangalli e disagi per le scuole da quando, lunedì, si è dato luogo al temporaneo trasferimento delle classi delle scuola media Bellani alla scuola Citterio e nelle strutture provvisorie a fianco dell’istituto elementare, in attesa che venga costruita la nuova media in via Foscolo (completa per la fine del 2026). L’addizione tra i due istituti ha anche duplicato il traffico veicolare e l’intasamento dei parcheggi. "Fatto ampiamente previsto ma non gestito", denuncia il consigliere comunale della Lega (ed ex assessore alla Viabilità) Simone Villa. "Già dal primo giorno nella nuova sede, un notevole caos si è riscontrato sia nella viabilità locale che nell’utilizzo dei parcheggi - prosegue -. Come mi hanno riferito alcuni residenti, non è stata individuata un’area di sosta per lo scuolabus, costretto a fermarsi in doppia fila, né creati stalli di parcheggio dedicati ai disabili, né rifatta la segnaletica nelle vie Sangalli e Collodi, ad oggi completamente sprovviste di segnaletica orizzontale". "Ciò ha generato diversi conflitti e un clima generalizzato di confusione - prosegue -. Si sono creati gravi disagi per i residenti ma anche per gli utenti delle scuole, e pure di quelli della Rsa Fossati". Da qui il consiglio per porre rimedio: "Urge provvedere alla realizzazione della segnaletica orizzontale sulle vie Sangalli e Collodi, il riordino della sosta con particolare attenzione a scuolabus e stalli handicap, e un presidio costante da parte della polizia locale negli orari di entrata e uscita".

Intanto il caso verificatosi alla scuola elementare Manzoni a Sant’Albino, con la caduta di una finestra su di una collaboratrice scolastica, poi portata al pronto soccorso, ha degli sviluppi: i vigili del fuoco sono intervenuti con un’ispezione, determinando la chiusura di due aule e chiudendo la centrale termica della palestra di via Mameli.

Alessandro Salemi