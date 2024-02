Botte a un passeggero e minacce coi martelli frangivetro . Tre in manette per le incursioni violente sui treni brianzoli

Un 27enne picchiato con calci e pugni per una tentata rapina da una coppia di malviventi e un 21enne che con un complice minacciava i viaggiatori brandendo i martelli frangi vetro rimossi dai vagoni. Torna il terrore sui treni in Brianza con due episodi che hanno però portato a tre arresti dei carabinieri.

A Villasanta i militari della compagnia di Monza hanno bloccato un 29enne della provincia di Pavia e un 18enne di Monza. Vittima un 27enne brianzolo, che ha subìto lesioni per una prognosi di 15 giorni. Poco dopo le ore 19 di giovedì il 27enne stava viaggiando sul treno regionale 25872, proveniente da Bergamo e diretto a Milano, quando è stato avvicinato da due giovani che gli hanno intimato di consegnare soldi e portafoglio e hanno iniziato a picchiarlo con calci e pugni, tentando anche di sottrargli lo smartphone. Le sue urla hanno messo in fuga i malviventi, scesi alla stazione di Arcore. Qui è scesa anche la vittima che ha chiamato il 112, fornendo ai militari la descrizione degli autori della tentata rapina, nel frattempo saliti su un pullman della linea Z208. I carabinieri si sono messi all’inseguimento dell’autobus, lo hanno intercettato a Villasanta e l’hanno fermato, arrestando i due. I carabinieri di Seregno hanno invece arrestato alla stazione un 21enne residente in provincia di Milano, già noto alle forze dell’ordine, per interruzione di servizio pubblico, minaccia a un pubblico ufficiale, furto aggravato, rapina aggravata, estorsione e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il 28 gennaio il personale di servizio su un treno diretto da Milano Porta Garibaldi a Chiasso, aveva segnalato al 112 due uomini armati di martello che avevano intimato ad alcuni passeggeri la consegna di denaro, e in un caso avevano sottratto al malcapitato un capo di abbigliamento, pretendendo dei contanti per rientrarne in possesso. Poi avevano minacciato il capo treno e il macchinista per fare rimettere in marcia il convoglio.

