Borgo più sicuro grazie a 7 telecamere

Sette nuovi varchi per garantire sicurezza, Lesmo accende le telecamere intelligenti che leggono le targhe dei mezzi che vanno avanti e indietro dal borgo. La tecnologia dà una mano ai piccoli comuni sempre alle prese con problemi di bilancio e di personale. Gli occhi elettronici non si limiteranno a rilevare infrazioni al Codice della Strada, ma daranno una mano anche a rintracciare auto rubate e in altre indagini. L’impianto giocherà anche un ruolo importante nella lotta al vandalismo, fornendo preziose immagini in casi di raid, ma pure come deterrente. La videosorveglianza adesso è così estesa a via 25 Aprile (angolo via Toti), via Ratti (angolo Cascina Baraggia), via Messa (angolo Via Padania), via Volta (angolo via Galilei), via Maggi, via Mazzini e via Parco lungo il ponte del Lambro. "Questi strumenti offrono un supporto importante alle forze dell’ordine – dice il sindaco Francesco Montorio – ma non possono sostituire il senso civico di ciascuno. Funziona tutto se ognuno è responsabile". Bar.Cal.