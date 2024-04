BertO punta sul rock. La collezione “Iggy“ nel loft di due musicisti

In un’epoca in cui il design trascende la pura estetica per diventare un’esperienza sensoriale a tutto tondo, BertO lancia il suo progetto rivoluzionario, proponendo di “toccare con mano“ la sua rivoluzionaria collezione “Iggy“ durante la prestigiosa Design Week milanese, dal 15 al 20 aprile.

Quest’anno, il concept di presentazione infatti andrà oltre la tradizionale esposizione, offrendo un invito esclusivo a vivere un’esperienza unica: una settimana all’interno di una casa a tre piani completamente arredata con i pezzi della nuova collezione.

L’accoglienza sarà nel suggestivo Loft Casa Milani in via Morimondo. I proprietari sono lui un produttore musicale, lei una bassista. Da qui connubio con design, musica e arte. Qui, gli ospiti avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza intima e familiare, esplorando gli spazi l’arredamento attraverso gli occhi di Silvia Ottanà e Cristian Milani, i proprietari di casa.

La visione di BertO per questo evento è chiara: trasformare il modo in cui i clienti interagiscono con gli spazi abitativi. Per una settimana, i visitatori avranno l’opportunità unica di entrare in relazione diretta con prodotti della collezione “Iggy“, esplorando gli arredi in un contesto di vita reale. Il nome della collezione prende ispirazione da Iggy Pop, icona della trasgressione e dell’innovazione, incarnando lo spirito di rottura degli schemi che da sempre contraddistingue la nota azienda di Meda.

Per BertO, l’incontro diretto con i propri clienti è un valore imprescindibile. L’evento diventa quindi una celebrazione del dialogo, dell’apertura e della costruzione di relazioni autentiche.

L’intera settimana e gli eventi organizzati avranno come tema cardine il connubio tra musica e design, da anni fil rouge della collezione BertO, offrendo un’esperienza unica per tutti gli appassionati del campo. Si parte martedì 16 dalle 19 con cocktail party con dj set by Andrea Mariano in arte Andro della band Negramaro e gli eventi continueranno sino a sabato 20 con il party Berto, quando suonerà la padrona di casa, Silvia Ottanà, con la sua Band Vittoria and the Hide Park.

"Siamo entusiasti di presentare Iggy durante la Design Week di Milano – commenta Filippo Berto –. Questo divano rappresenta l’eccellenza del design italiano e siamo sicuri che sarà accolto con entusiasmo dai nostri clienti e dagli architetti. Inoltre, siamo felicissimi di annunciare la nostra collaborazione con DesignMind, l’academy del progetto. Durante la Milano Design Week, infatti, sosterremo giovani progettisti attraverso delle borse di studio".