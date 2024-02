Auto si ribalta, traffico in tilt

Sabato sera un incidente ha provocato lunghe code sulla statale 36 Milano-Lecco e due persone sono finite all’ospedale. Il crash delle 23.20 ha generato il ribaltamento di una delle due vetture coinvolte. Il sinistro è avvenuto lungo la SS36, la Valassina, in direzione Nord, altezza del km 25 +7, nel territorio di Verano Brianza. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, sul posto sono giunti l’autopompa da Seregno e il carro fiamma da Seregno volontari, oltre a due ambulanze e a un’automedica partita in codice rosso. Per fortuna le condizioni dei feriti sono poi risultato meno gravi di quanto temuto e le due persone coinvolte sono state portate una in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, l’altra in verde a Carate. Si è formata una lunga coda. Per i rilievi è uscita la polizia stradale di Monza.