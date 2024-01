Assistenza fiscale senza più segreti

Sono aperte le iscrizioni per il corso di assistenza fiscale, che si terrà al Centro di formazione professionale “Giuseppe Terragni“ di Meda. Il corso è gratuito per i beneficiari del programma Gol, Garanzia di occupabilità, previa verifica dei requisiti d’accesso. Grazie al corso, della durata di 120 ore, si potranno acquisire competenze sul trattamento contabile delle transazioni patrimoniali e finanziarie, adempimenti fiscali e previdenziali, normativa vigente. Le lezioni si terranno nel pomeriggio e al termine del percorso verrà rilasciato un attestato delle competenze al superamento di un test finale. I destinatari del programma Gol sono persone fino ai 65 anni, residenti o domiciliate in Lombardia, che sono beneficiari di ammortizzatori sociali (in particolare, Naspi e Dis-Coll) in assenza di rapporto di lavoro, percettori diretti di RdC, lavoratori fragili o svantaggiati, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito che presentano almeno uno dei seguenti requisiti, disoccupati di lunga durata (almeno sei mesi), in carico o sono segnalati dagli enti che operano nel sistema dei servizi sociali o sociosanitari o sono inseriti in progetti/interventi di inclusione sociale, working poor, ossia lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione che hanno un reddito da lavoro dipendente o autonomo inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale o hanno almeno 55 anni di età; o sono donne, indipendentemente dalla condizione di fragilità, o ancora persone con disabilità, iscritte al collocamento mirato. Per informazioni basta inviare una mail alla referente del corso, Sara Redaelli, s.redaelli@afolmb.it.

Veronica Todaro