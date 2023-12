Assistenza clienti. Il corso gratuito

Al via il corso per addetti all’assistenza clienti con inserimento lavorativo a Monza. Il corso è aperto esclusivamente a disoccupatiinoccupati dai 18 ai 65 anni che accedono al Programma gratuito di inserimento lavorativo GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) con Maximus. Il corso, di 144 ore, fornisce agli studenti gli elementi chiave per ricercare una professione a contatto e a servizio del pubblico. Il programma comprende un modulo di lingua inglese base, volto a fornire agli studenti gli strumenti per poter gestire clienti provenienti da Paesi diversi dall’Italia e soddisfare le esigenze delle situazioni di lavoro uniti; un modulo relativo alle competenze digitali e pacchetto office, pensati per acquisire conoscenze relative al sistema operativo Microsoft Windows, acquisire abilità base nell’utilizzo di Excel e acquisire competenze nell’utilizzo di Microsoft Power Point. Il percorso di formazione include anche una preparazione mirata al colloquio di lavoro per permettere agli studenti non solo di acquisire le competenze necessarie a svolgere il lavoro desiderato, ma anche di arrivare preparati al momento della selezione e affrontare efficacemente i colloqui. Alla fine del corso lo studente saprà usare espressioni base in lingua inglese, gestire comunicazione base in lingua inglese con i clienti, gestire richieste attraverso mail formali, utilizzare gli elementi base del pacchetto office in campo lavorativo. Info attraverso Corsidia: corsidia.orgcorsi-di-formazione-gratuiti-per-disoccupati-a-monza-brianza.

