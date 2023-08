Arcore, si barrica in casa per evitare la perquisizione: scoperto minimarket della droga

Monza, 23 agosto 2023 – Blitz dei carabinieri ad Arcore, scoperto minimarket della droga. Pasticche di ecstasy, cocaina e hashish in casa. Arrestato 28enne. I carabinieri della Compagnia di Monza agli ordini del maggiore Emanuele D'Onofri, nel corso di una operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 28 enne di Arcore sorpreso in casa con un notevole quantitativo di droghe di diverso genere.

Tutto era cominciato quando il giovane è stato fermato a Monza da una pattuglia della sezione radiomobile e a bordo gli è stato trovato 1 grammo di ketamina. Insospettiti i militari hanno deciso di effettuare un controllo anche nella sua abitazione tuttavia, una volta giunti sul posto, il 28enne si è improvvisamente barricato dentro casa impedendo ai carabinieri di entrare. I militari non si sono fatti scoraggiare e sono riusciti a forzare il portone e a fare irruzione all'interno, sorprendendo il giovane mentre tentava di disfarsi di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente.

Le ragioni della sua reazione disperata sono state presto chiare: in casa carabinieri c'erano 36 grammi di cocaina, 226 di hashish, 200 pastiglie di ecstasy, 15 grammi di ecstasy, 35 di hetamina, 9 fiale di liquido thc. In camera da letto sono stati inoltre sequestrati materiale per il confezionamento e 7mila euro in contanti. Lo stupefacente sarà inviato in laboratorio per le analisi qualitative mentre l' arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza, è stato portato in carceree in attesa del rito di convalida.