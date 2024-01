Appello per Fochina trovatella di 12 anni in cerca di famiglia

Fochina è una pinscherina di 12 anni che a novembre dell’anno scorso è entrata in canile dopo essere stata accalappiata. Della sua famiglia non si sa nulla e per lei i volontari ne cercano una nuova, capace di accogliere e di amare questa “nonnina“ che ha conquistato tutti per il suo borbottare quando qualcuno la disturba mentre dorme. Agile e pimpante malgrado una zoppia alla zampa destra anteriore, Fochina è un cane molto dolce, affettuoso e goloso. E adora tutti i giochi che squittiscono. "Non è sicuramente un cane che ha bisogno di fare tanta attività fisica, quindi è adattissima anche per chi vorrebbe un amico a quattro zampe, ma è un po’ pantofolaio". Ottima anche l’adozione in presenza di bimbi o ragazzi, purché educati e rispettosi degli animali. Chi è interessato può inviare una email a canile@enpamonza.it.