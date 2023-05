Alla sagra dell’asparago truccabimbi e solidarietà con i volontari della Cri

Trasferta a Mezzago per il Comitato della Croce Rossa di Brugherio. Nel fine settimana lo stand del gruppo animerà la Sagra dell’Asparago rosa con il face-painting che divertirà i più piccoli permettendo ai volontari di raccogliere fondi per i loro progetti. Al banco di Cri si potrà lasciare una donazione per abbigliamento nuovo e usato. Nel pomeriggio è previsto un corso di manovre pediatriche salvavita, disostruzione innanzitutto, per evitare che il classico boccone che finisce di traverso si trasformi in tragedia. La lezione aperta a tutti sarà tenuta da un istruttore, sarà lui a insegnare a genitori, nonni, zii, insegnanti, allenatori, catechisti cosa fare in caso di necessità. Appuntamento a domani per tutto il giorno in centro.

Bar.Cal.