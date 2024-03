Agenti penitenziari in Pediatria

C’è chi fa il “giro delle sette chiese“ a baciare la statua di Gesù in occasione della settimana santa, e chi invece fa il giro degli ospedali, a portare doni pasquali per i picoli ricoverati nelle strutture sanitarie della Brianza.

Come è accaduto anche quest’anno agli agenti della polizia penitenziaria di Monza, che sono stati all’ospedale San Gerardo di Monza in via Pergolesi, al Pio XI di via Mazzini Desio e a quello di Vimercate in via Santi Cosma e Damiano.

Una rappresentanza della polizia penitenziaria di Monza ha portato un sorriso nei reparti di pediatria.

Non solo dolciumi per bambini, ma anche apparecchiature sanitarie e ludiche.

Perché le cose utili servono sempre, ma è anche vero che ai bambini piace soprattutto giocare.

E così, oltre alla consegna delle classiche uova pasquali, sono stati infatti donati 2 tiralatte elettrici, 1 seggiolone, 4 scaldabiberon, 1 prepara biberon. E una piattaforma della playstation, la Ps5.

