A Veduggio si replica. Sfida Dittonghi-Molteni

A Veduggio si ripropone la stessa sfida di cinque anni fa: non solo col centrodestra contro il centrosinistra, ma anche con gli stessi candidati, Luigi Dittonghi e Maria Antonia Molteni.

Il sindaco Dittonghi punta al secondo mandato con il sostegno del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la civica Cambiamo Veduggio). La sua squadra è stata riconfermata nella sua quasi totalità: ci sarà qualche addio, ma anche una ventata di novità.

"Chiediamo ai cittadini la possibilità di essere riconfermati per completare il lavoro svolto in questi cinque anni – spiega il sindaco uscente –. Un ringraziamento particolare al consigliere uscente Giovanni Battista Ciceri, che ha deciso di lavorare col gruppo dall’esterno nei prossimi anni. Se saremo confermati ci sarà una rivoluzione all’interno delle deleghe ai diversi assessorati".

Luigi Dittonghi se la dovrà vedere con Maria Antonia Molteni, sindaca sino al 2019. Un secondo duello, dove la candidata del centrosinistra vuole una rivincita. La lista che la rappresenta “Veduggio Domani“ è presente nella vita politica amministrativa di Veduggio dal 2009. "Nel 2014 Maria Antonia Molteni ha infatti vinto le elezioni amministrative e governato per cinque anni difficili, raggiungendo obiettivi insperati – spiegano i componenti della lista di centrosinistra – nonostante l’assenza di risorse economiche: tra gli altri, il progetto e l’avvio dell’intervento sul nuovo municipio". "Siamo inoltre intervenuti su scuole e strade, sul centro sportivo e nelle aree colpite dal dissesto idrogeologico – spiega Molteni –. Abbiamo sviluppato proposte per i più piccoli, per il mondo della scuola, della cultura, dello sport, per una migliore qualità della vita, per una comunità inclusiva, con un’attenzione speciale per chi è in difficoltà. Dal 2019, sebbene all’opposizione, abbiamo portato avanti il nostro impegno, con lo stesso spirito: collaborando nel periodo di crisi imposto dalla pandemia e proponendo argomenti e soluzioni ad una giunta che, nonostante i cospicui fondi europei arrivati nel post-covid, si è spesso mostrata sorda alle nostre sollecitazioni. Nel frattempo, attraverso un percorso di ascolto, si sono avvicinate persone nuove che hanno espresso la volontà di dare continuità a questa esperienza politica. Ciò ci consente di presentarci a questa tornata elettorale di giugno 2024 con una squadra composta da figure esperte e da novità".