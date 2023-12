Eventi Tambourine Seregno: si parte con David Lynch e si arriva a Eddie Vedder

Dal grunge all’elettronica, dal rock americano riletto da cantautori e musicisti della scena indie italiana a un omaggio dal vivo alla colonna sonora del film “Into the wild“ e alle canzoni di Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam, fino a una serata tutta dedicata al cinema e al genio visionario di David Lynch. Sono gli appuntamenti che animeranno da stasera al weekend il Tambourine di via Carlo Tenca.

Si comincerà oggi alle 21.30 con una “David Lynch Night“ che aprirà la rassegna “Cinema Roma vs Tambourine“, un’iniziativa in cui il circolo seregnese e la cooperativa Controluce uniscono le forze a sostegno di un luogo storico per la cultura in Brianza, il Cinema Roma, costretto alla chiusura e in attesa di conoscere il suo futuro. Sarà proiettato un film del grande regista americano. Ingresso 8 euro con tessera Arci.

Domani alle 21.30 spazio invece alla musica con un concerto dei Chakra, band che viaggia a cavallo tra grunge e alternative-rock, influenzata dalle sonorità metal e hardcore-punk. Ingresso gratuito con tessera Arci.

Giovedì tutt’altre atmosfere con un live di Zeemo, che dalle 22 porterà al circolo di via Tenca un progetto di interazione tra musica elettronica e video performance, sul tappeto di dj-set onirici in cui si intrecciano house, downbeat e sonorità minimal. Ingresso gratuito con tessera Arci. Venerdì alle 21.30 sarà la volta dell’evento “Nelle terre selvagge - Omaggio a Pearl Jam & Eddie Vedder“, con Alfredo Veltri e Matteo Colciago che reinterpreteranno dal vivo i pezzi della colonna sonora del celebre film diretto da Sean Penn, basato sul libro di Jon Krakauer e che racconta la storia vera di Christopher McCandless e del suo viaggio attraverso gli Stati Uniti fino all’Alaska e alle sue terre estreme. Accanto ai brani della soundtrack, Veltri e Colciago suoneranno anche alcune altre canzoni di Eddie Vedder e dei Pearl Jam, pescando tra i grandi classici della rock band americana. Ingresso 5 euro con tessera Arci.

Sabato, infine, dalle 21.30 “Hit Parade Usa“: sul palco del Tambourine saliranno diversi cantautori e musicisti indipendenti, con ciascuno che proporrà il suo pezzo americano per eccellenza, rivisitandolo in modo originale. Tra gli artisti che saranno della partita ci sono Sara Bombelli, Giorgieshade, Cirri, Franz Englaro, Andrea Labanca, Cristian Forte, Palomar, Francesca Anastasi e Stefano Accaci. Ingresso con tessera Arci.