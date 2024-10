Fido combina guai? C’è l’esperto del quieto vivere: "Ecco come dire addio alle liti coi vicini"

Sono diventati parte integrante delle nostre famiglie ma non sempre la presenza di cani e gatti è ben tollerata dai vicini di casa. Così che spesso nei condomini ci sono discussioni per il cane che abbaia quando la mattina i proprietari escono di casa per andare al lavoro, o ancora per il gatto che salta da un balcone all’altro o il caso, nelle villette o nelle abitazioni con giardino, del cane un po’ troppo irruento quando qualcuno si avvicina al cancello o arriva il postino. Semplici esempi della difficoltà nella gestione del cane (e degli altri animali) e nella convivenza che a volte finiscono persino in tribunale. Sull’argomento a Monza martedì 29 ottobre si svolgerà un incontro rivolto proprio ai proprietari degli animali da compagnia. Dalle 17 alle 18.30 nella sede della Camera di commercio in piazza Cambiaghi 9 la Camera arbitrale di Milano organizza un evento con esperti e addetti ai lavori che forniranno utili elementi affinché la gestione del cane, del gatto e degli altri animali da compagnia non diventi uno stress.

Durante l’incontro (l’ingresso è libero) l’educatore cinofilo spiegherà quella comunicazione verbale e non verbale che è fondamentale per gli animali. Gli esperti spiegheranno anche come gestire in tempi rapidi e costi certi le controversie civili e commerciali che riguardano il mondo degli animali da compagnia, per esempio quelle legate alla responsabilità sanitaria, al condominio, alla diffamazione a mezzo stampa e alla responsabilità civile, attraverso lo strumento della mediazione. Piccoli e grandi problemi all’ordine del giorno come per esempio liti o aggressioni all’interno dell’area cani, o ancora i problemi con gli allevatori dopo l’acquisto del cane, o le lamentele con il veterinario o in merito alla responsabilità sanitaria. Infine, ma non per questo meno importante, anche l’utilizzo dei social con il rischio di incappare in guai pubblicando foto o post dove sono coinvolti gli animali di altre persone. L’educatore cinofilo risponderà alle domane e alle curiosità affiancato da due aiutanti a quattro zampe. Al tavolo dei relatori ci saranno anche Cristina Bianchi (mediatrice civile e commerciale, consulente in proprietà industriale; Valeria Mascheroni (educatrice cinofila di Apnec); Cristina Belloni (case manager, servizio di conciliazione della Camera arbitrale di Milano).