Ring Rap Poetry Slam, poesia improvvisata e free style al Teatro Binario 7 di Monza

Monza, 17 febbraio 2024 – Poesia performativa portata alla creatività più estrema: questo è Ring Rap Poetry Slam (RRPS).

Con RRPS e con il torneo di IMPROslam, il nuovo campionato nazionale di improvvisazione poetica della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, tre mondi artistici/sportivi quali sono la poesia performativa, l’hip hop e il pugilato, fanno ring intorno alla Poesia dove poeti-slammer e rapper si sfidano a suon di versi e barre improvvisate su parole chiave, temi e generi proposti dal pubblico, per creare tre spettacoli unici nel loro genere.

Il pubblico sarà protagonista assoluto delle serate in cui l’attenzione si concentrerà anche sulla promozione di modelli artistici, educativi, di integrazione e di vita alternativi e positivi, grazie agli ospiti speciali delle tre serate: poeti, poetesse e rapper internazionali (tra cui Mama Fiera dalla Spagna e Lady La Profeta della Colombia) e campioni e campionesse di pugilato (Leonard Bundu, Silvia Bortot e Simone Dessì).

Gli spettacoli si svolgeranno per tre sere al Teatro Binario 7 di Monza in un crescendo che culminerà con la proclamazione del campione italiano di poetry slam tra gli otto finalisti in gara: Francesco Burroni, Marco Dell’Omo, MC Nill e Morbidorèn per la prima semifinale del 22 febbraio e Gabriele Bonafoni, Stefano Goldaniga, Gabriel Mastrandrea, Antonio Amadeus Pinnetti per la seconda semifinale del 20 marzo. La finalissima è in calendario per il 18 aprile e decreterà il vincitore del campionato italiano LIPS di IMPROSlam.

Il progetto, promosso da PoesiaPresente – scuola di poesia di Monza - prevede inoltre numerosi momenti rivolti agli adolescenti, tra cui reading nelle scuole, laboratori e incontri tematici.