Black friday, non solo tecnologia: supersconti anche ad Acquaworld

Il Black Friday, nato negli Stati Uniti come una giornata di sconti eccezionali il venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento, ha progressivamente conquistato il mondo diventando un appuntamento imperdibile per i consumatori. Inizialmente associato alla tecnologia e ai grandi elettrodomestici, oggi abbraccia settori sempre più diversificati, compreso quello del divertimento.

Anche Acquaworld, il celebre parco acquatico di Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, si unisce all’ondata di offerte con una proposta pensata per le famiglie e gli amanti dello svago. Per soli tre giorni, dal 29 novembre al 1° dicembre 2024, saranno disponibili pacchetti a data aperta per due, tre, quattro o cinque persone, con prezzi scontati fino al 30%. I biglietti, acquistabili a partire da 39 euro, saranno validi dal 26 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, offrendo oltre un anno di flessibilità per pianificare una giornata all’insegna del relax e del divertimento.

Per chi desidera approfittare della promozione, i pacchetti sono disponibili in numero limitato: solo 2.000, acquistabili sul sito ufficiale del parco. Le tipologie di sconto: l’ingresso giornaliero per due persone sarà acquistabile a 39 euro invece di 58 euro, quello per tre persone a 57 euro anziché 87, quello per quattro persone a 74 anziché 116, mentre il pacchetto per cinque persone costerà 90 euro invece di 145 euro. Le offerte saranno disponibili solo nei giorni 29, 30 novembre e 1 dicembre 2024.

Acquaworld, situato a Concorezzo, nei suoi suoi 20.000 metri quadrati di spazi indoor e outdoor, vanta un’ampia gamma di attrazioni: la zona indoor include scivoli adrenalinici, la vasca con le onde come al mare e il Mini World per i più piccoli, mentre l’Area Benessere propone sauna, bagno turco, stanza del sale e vasche idromassaggio con acqua sempre riscaldata a 31 gradi. Durante l’estate, i visitatori possono godere del giardino attrezzato con sdraio e ombrelloni e la recente Tiki Bay, zona estiva con sabbia bianca e scenografie tropicali.

Acquaworld si trova a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, ed è facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. Per chi arriva da Milano, è sufficiente prendere la tangenziale est in direzione Lecco e uscire a Dogana di Concorezzo. Da Bergamo, invece, l’accesso è comodo tramite l’autostrada A4, uscita Agrate. Chi preferisce i mezzi pubblici può utilizzare gli autobus Z 323 dalla fermata Cologno Nord della metropolitana M2 di Milano o Z 321 dalla stazione ferroviaria di Monza, scendendo alla fermata Malcantone di Concorezzo.