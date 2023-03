Olimpia Milano, cade il fortino Forum dopo 31 partite. Festa Virtus

Billy Baron al tiro: 20 punti per lui

Milano – Cade per la prima volta in casa in Serie A l'Olimpia Milano che esce battuta dal big match per il vertice con la Virtus Bologna perdendo così anche il primato. Le V nere sono corsare al Forum per 69-75 al termine di una gara nella quale hanno dominato il primo tempo, riuscendo poi a reggere l'onda d'urto del rientro dell'Armani nella ripresa.

Così, dopo 31 vittorie consecutive in casa, da quella gara 2 vinta nel 2021 proprio dalla Virtus ad Assago l'Olimpia esce sconfitta tra le mura amiche. Non basta un secondo tempo praticamente perfetto in difesa con soli 26 punti concessi (8 nel terzo 3° periodo), perché di contro ci sono i 49 punti subiti in una prima frazione nella quale Milano ci ha capito ben poco.

Rimonta a metà

In una sfida con mille assenti (Shields, Hall, Datome per Milano, Teodosic, Cordinier, Pajola e Ojeleye per Bologna, solo per citare gli infortunati) Milano trova tanto da Baron (20 punti con 9/9 ai liberi) e dal solito Napier che ne firma 16, ma che in questo caso non riesce ad innescare i compagni senza nessun altro capace di andare in doppia cifra. Eppure dopo il -13 del 1° tempo, l'EA7 era riuscita solo in 5 minuti ad invertire la rotta sorpassando Bologna già al 25' con i liberi di Melli del 51-50 con un break di 15-1, ma dopo quello sforzo anche l'attacco di Milano si è bloccato senza più riuscire a trovare continuità, mentre l'ex Hackett l'ha chiusa dalla lunetta.

EA7 Emporio Armani Milano-Segafredo Bologna 69-75 (15-26; 36-49; 55-57)

Milano: Davies, Tonut 7, Melli 9, Baron 20, Napier 16, Mitrou-Long, Rapetti ne, Ricci, Baldasso ne, Alviti 2, Hines 9, Voigtmann 2. All. Messina

Bologna: Mannion 11, Belinelli 12, Lundberg 8, Shengelia 11, Hackett 9, Bako 2, Jaiteh 3, Menalo ne, Mickey 6, Camara ne, Weems 10, Abass 3. All. Scariolo

Note: tiri da 2: MI 14/25, BO 13/29; tiri da 3: MI 6/25, BO 12/27; tiri liberi: MI 23/28, BO 13/19; rimbalzi: MI 29 (Melli 7), BO 35 (Shnegelia 8); assist: MI 20 (Tonut 5), BO 14 (Mannion 3)