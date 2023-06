Basket, Olimpia Milano campione d’Italia: delirio al Forum per la terza stella

Milano - La terza stella è realtà. L’Olimpia potrà farla brillare sulla sua maglia perché ha vinto 67-55 gara 7 conquistando il suo 30esimo tricolore. Il quinto trionfo dell'era Armani, il secondo consecutivo.

La festa scudetto al Forum

Il Forum, dopo la Gara 7 del 2014 con Siena, si dimostra ancora un fortino, anche in questa "bella”. I biancorossi aggrediscono la partita sin dalla palla a due e non la lasciano più con una prestazione difensiva che va oltre la perfezione (il simbolo capitan Melli con 19 minuti nella ripresa a guidare la retroguardia).

Coach Messina la vince attingendo a piene mani da serbatoio di esperienza dei suoi campioni. Il primo eroe è Gigi Datome (Mvp della finale), che nella sua stagione più difficile tra mille infortuni prende per mano la sua Olimpia e le infonde sicurezza con 10 punti nel primo periodo, poi tocca a Klye Hines che attinge a tutte le sue energie per diventare protagonista anche in attacco con 8 punti già all'intervallo. Nell'ultimo periodo arriva lo show più atteso, quello di Shabazz Napier: cancellato per 33' senza segnare nessun canestro dal campo, mettendo in mostra solo in versione regista (6 assist), si sblocca e realizza 7 punti consecutivi nel momento più difficile di inizio quarto periodo. Infine il sigillo è quello di Billy Baron a digiuno dall'arco per 35', segnando poi le due triple del tricolore nei momenti finali.

L'unico vantaggio Virtus è quello del primo canestro con Mickey dopo 1'30”, la risposta neanche 10” dopo con Datome. La stessa ala del 1987, insieme a Voigtmann e Hines aggrediscono l'area con tre schiacciate in rapida successione (11-6), poi si mette in proprio con 6 punti per valicare la doppia cifra di vantaggio sul 17-6. Il capolavoro Milano lo fa in difesa con soli 9 punti subiti in 10' (21-9). Il 2° periodo è territorio di Hines: assist, canestri e rimbalzi subito per il 25-9 al 12'.

La Virtus prova a risalire la corrente con Cordinier (26-15), ma è ancora Datome che la rimanda in mezzo alle onde (29-15). Hines si impone, anche Ricci segna una tripla importante (38-26), ma con Shengelia la Virtus rimane in partita segnando a fine tempo da 3 (38-29 al 20'). Bologna riparte nella ripresa 38-31 con Hackett, ma dopo 5' di scalata Milano la sblocca capitan Melli con la schiacciata e l'appoggio del 42-31.

Non si segna davvero mai, il boato del Forum arriva al 28' quando Shields spara dall'arco per il 45-31, ma la vera impresa è il lavoro difensivo che tiene incredibilmente Bologna a soli 2 punti al 28'. La Virtus prova a grippare i milanesi con la zona, ma è l'ex di turno Ricci a far esplodere con la bomba per il 48-34 che fa volare Milano.

Poi di nuovo blackout offensivo per 3' dell'Armani, Bologna rientra con Shengelia (48-39 al 33'), ma è Napier con il suo primo canestro dal campo della partita a ridare respiro all'apnea biancorossa (51-39). Teodosic prova a ridare vita a Bologna con due triple per il 55-47 al 36', ma è Baron a scacciare le paura un attimo dopo (58-47), prima che Datome possa segnare il canestro della staffa per il 61-47 che manda in visibilio i 12.567 fans del Forum.