Basket, Olimpia Milano spazzata via a Brescia: 83-74

Schiacciata di David Cournooh

Brescia - La sfida di Brescia era sicuramente incastrata malissimo nel calendario e su questo c'erano pochi dubbi sin dalla vigilia. Tra il successo di venerdì contro il Bayern e la delicatissima settimana europea con la trasferta da affrontare a Istanbul e Tel-Aviv.

Così, nonostante una buona partenza, al primo soffio di vento, l'Olimpia viene spazzata via dalla Germani per 83-74 cogliendo un successo chiave in una stagione che, in Serie A, ha dell'incomprensibile, visto che è solo il secondo successo nelle ultime 10 gare per la squadra di Magro. L'eroe di Brescia è David Cournooh con 19 punti in 21' e 4/4 da 3 che ha spaccato la gara, tanto quanto le 5 triple di Gabriel solo nella ripresa. Milano è poco brillante, si deve affidare praticamente sempre a Napier che chiude con 17 punti e 7 falli subiti, ritrova anche in campionato Shields che dimostra di non aver paura dei contatti visto che prende ben 7 rimbalzi, ma trova davvero poco d'altro patendo le ben 18 palle perse.

Eppure Milano era partita subito fortissimo anche sull'onda lunga delle ottime cose fatte vedere in Eurolega. Al 7' è già scappata via sul 5-19 con una difesa perfetta e uno Shields protagonista. Brescia, però, non si scompone e inizia a macinare gioco proprio nell'ultimi minuti del periodo (11-21). Così inizia la sua rimonta che completa al 17' quando con una tripla dall'arco Cournooh sigla il sorpasso sul 30-28. Con le triple di Voigtmann e Baron l'Olimpia tiene la parità 35-35, ma sono due liberi di Della Valle a pochi istanti dal termine a mandare la Germani in vantaggio all'intervallo sul 37-35.

A inizio ripresa è Gabriel ad accendersi con due triple (i primi punti della sua gara), poi ci pensa anche Nikolic e Brescia prova la fuga con al 27' vola via addirittura 52-40, mentre Milano sembra proprio svuotata. E' proprio l'americano l'eroe della Germani, ne piazza altre due (58-43). Milano di nervi prova a reagire (60-50 al 30'), schiera anche la zona in difesa, ma lo scarto rimane praticamente lo stesso perchè Coournoh e Della Valle sono chirurgici nel colpire dall'arco (70-60). Milano si aggrappa a Napier, ma non riesce mai a diventare pericolosa, Brescia vive un'altra notte di ricordare, ma l'Olimpia già fra meno di 48 ore sarà di nuovo in campo contro l'Efes per provare ancora a dare forza al suo miracolo europeo.

GERMANI BRESCIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 83-74 (11-21, 37-35; 60-50)

Brescia: Gabriel 15, Della Valle 11, Petrucelli 8, Cobbins 7, Cournooh 19, Massinburg 6, Nikolic 12, Caupain, Odiase 3, Burns, Laquintana ne, Akele 2. All. Magro

Milano: Davies 12, Luwawu-Cabarrot 9, Tonut 2, Ricci 10, Baldasso, Melli 6, Miccoli ne, Baron 6, Napier 17, Shields 6, Alviti ne, Voigtmann 6. All. Messina

Note. Tiri da 2: BS, MI 15/29; tiri da 3: BS, MI 10/24; tiri liberi: BS, MI 14/21; rimbalzi: BS, MI 31 (Shields 7); assist: BS, MI 13 (Davies 2)