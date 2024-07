Maximilian Ibrahimovic ha firmato per il Milan Futuro: chi è il primo (promettente) figlio di Zlatan

Milano, 18 luglio 2024 – Porterà un cognome pesante sulle spalle e senza dubbio sarà affiancato e paragonato al padre, che come lui ha vestito i colori rossoneri: ma se i geni non mentono, Maximilian Ibrahimovic avrà la corazza giusta per affrontare la nuova avventura. Il primo figlio di Zlatan Ibrahimovic, classe 2006, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero e nella prossima stagione giocherà con il Milan Futuro, seconda squadra rossonera che disputerà il campionato di Serie C.

L’annuncio è arrivato direttamente dai profili social della squadra, sotto cui i numerosi fan del passato e del presente hanno proferito parole di sostegno a quello che si spera essere il campione del futuro. “Goat in the making” scrive un tifoso rossonero, riferendosi alla carriera del padre, ex Juve, Inter e Milan dove poi ha concluso la carriera per rimanere e ricoprire ruoli dirigenziali.

I numeri del giovane Maximilian Ibrahimovic

Nell'ultima stagione, Maximilian ha vestito la maglia della formazione Under 18 rossonera, chiudendo la stagione con 29 presenze e 3 gol all'attivo. Ora un importante salto di categoria lo attende: sarà agli ordini di Daniele Bonera, allenatore del Milan Futuro. Arrivato al Milan nell'estate del 2022 dalle giovanili dell'Hammarby, prima di giocare con l'Under 18 ha vestito anche la maglia della formazione Under 17 rossonera. Solitamente schierato come ala sinistra, può anche giocare da seconda punta: insomma, è alta l’attesa di vederlo correre con un pallone tra i piedi insieme a Francesco Camarda e a Samuele Longo, compagni di reparto.

La famiglia di Zlatan Ibrahimovic

Maximilian Ibrahimovic, che qualcuno lo ricorda bambino in occasione delle feste per gli scudetti vinti dal padre, è figlio di Zlatan e Helena Seger, compagna del calciatore dal 2001: dalla madre Maximilian ha preso il colore biondo dei capelli e anche il cognome (che si affianca a quello del padre). Il calciatore serbo e l’ex modella svedese hanno anche un altro figlio, Vincent, nato nel 2008 quando Zlatan militava all’Inter, che ha intrapreso la strada percorsa dal padre e tracciata dal fratello. Anche lui nel settore giovanile rossonero, promette di onorare il cognome del padre, amatissimo dai tifosi del Diavolo.