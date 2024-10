Bilancio Milan: utile a 4,1 milioni e ricavi record. Scaroni: “Società sana”

Milano, 28 ottobre 2024 - "Bilancio approvato all'unanimità e chiuso con un utile (per il secondo anno consecutivo) di 4,1 milioni di euro". Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha presentato oggi all'assemblea degli azionisti i risultati del bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2024.

Ricavi

"L'aumento dei ricavi pari a 457 milioni di euro rappresenta il nuovo record nella storia del club, dopo quello stabilito la scorsa stagione (404,5 milioni di euro), con un ulteriore incremento del 13%. E abbiamo investito 50 milioni per l'acquisto di nuovi giocatori, al netto delle cessioni, nell'ultima stagione. Circa 100 nelle ultime due, grazie al contributo di RedBird", ha affermato Scaroni.

Milan Futuro

Tra gli investimenti citati dal presidente rossonero "i circa 10 milioni per il progetto Milan Futuro (la seconda squadra che milita in Serie C)". All'estero, invece, "abbiamo aperto Casa Milan a Dubai, le nostre squadre sono state in tour negli Stati Uniti, in Messico e, per la prima volta, anche in Australia".

Sulla situazione attuale: "Il patrimonio netto è di circa 200milioni, l'indebitamento di circa 50: siamo una società sana. Per l'anno prossimo? Ci aspettiamo un bilancio buono, teniamo d'occhio i nostri costi, è la condizione di base per poter investire nei prossimi giocatori".

Rafa Leao, il gioiello del Milan

I giocatori

Presente anche il direttore finanziario Stefano Cocirio: "Il costo per i tesserati è aumentato dell'8%. Anche nel 2024/25 l'investimento aumenterà: man mano che la società cresce, cresce anche l'investimento sul mercato". A proposito: sul tavolo ci sono rinnovi pesanti, tra i quali quelli di giocatori chiave come Mike Maignan e Theo Hernandez.

Continuità

"L'anno scorso abbiamo rinnovato 10 contratti relativi a calciatori della prima squadra. Penso sia il miglior esempio della strategia della società nel trattenere i giocatori di maggior talento", le parole di Cocirio. "L’ulteriore accelerazione della performance economica del Club è da attribuire alla crescita combinata di diverse fonti di ricavi, a partire dai proventi da sponsorizzazioni, che ammontano a 90,5 milioni di euro (+9,7 milioni di euro rispetto al precedente esercizio), in virtù della sottoscrizione di contratti con nuove controparti per la stagione corrente e le successive, e i proventi commerciali e royalties, dal valore di 52,9 milioni di euro (+6,4 milioni di euro), sospinti dalla vendita di posti premium allo stadio", si legge nella nota societaria.

La gara rinviata

Scaroni, poi, è tornato sul rinvio di Bologna-Milan di sabato: "Sono furioso col sindaco (Matteo Lepore, ndr), tutti al Milan lo siamo, per la decisione di non farci giocare a porte chiuse. Incomprensibile e iniqua, tanto da renderne discutibile la legittimità: si entra nel mondo del risarcimento dei danni, stiamo esaminando questo tema".

Stadio

E sulla questione stadio: "San Donato resta al centro della strategia. Naturalmente, seguiamo anche l'ipotesi San Siro: in questo senso, fino a che noi e l'Inter non avremo un quadro completo, la situazione resterà complicata".