Pallone d'Oro, Scaloni lancia Lautaro: "Lo merita più di ogni altro"

Milano, 15 ottobre 2024 – Lautaro Martinez ha ricevuto l'endorsement del suo commissario tecnico, Lionel Scaloni, in vista della corsa al Pallone d'Oro 2024. "Ha avuto un anno spettacolare, è stato il capocannoniere della Copa America e ha deciso la finale con un suo gol. Se lo merita più di chiunque altro”, ha dichiarato il ct dell'Albiceleste poche ore prima della sfida, che attende la sua squadra in casa contro la Bolivia. “Spero che sia lui a vincere il trofeo: è un ragazzo che apprezzo molto e spero che gli diano questa opportunità, ma se non sarà adesso, sarà nei prossimi anni perché ha ancora un grande futuro davanti a sé".

Lautaro, oltre alla Copa America, ha vinto la Supercoppa Italiana con un gol decisivo nella finale contro il Napoli e il campionato della seconda stella interista da capocannoniere della Serie A. La nuova stagione è cominciata con qualche difficoltà, dovuta forse al rientro posticipato a cui è stato costretto dopo essere arrivato fino all'ultimo atto del torneo per le nazionali sudamericane.

Il capitano dell'Inter è annunciato tra i probabili titolari per la partita di stanotte (prevista alle 2 italiane) al fianco di Messi e di Julian Alvarez. Non dovrebbe rientrare in Italia prima di giovedì quando, se non ci saranno imprevisti, svolgerà un primo allenamento defaticante per poi unirsi ai compagni da venerdì. Domenica sera alle 20,45 è in programma Roma-Inter.