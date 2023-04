L'Inter torna in campo a Salerno, Acerbi: "Ora tutte finali"

L'Inter apre la giornata di campionato domani alle 17 contro la Salernitana, fuori casa, in una sfida fondamentale per centrare le prime quattro posizioni in Serie A e quindi la zona Champions. "A Salerno ci sarà una bolgia. La Salernitana è una buona squadra, gioca bene. Adesso sono tutte finali per noi perché sono tutte difficili. Abbiamo perso con l’Empoli, abbiamo pareggiato col Monza, abbiamo perso con lo Spezia. La partita di Salerno è come una finale, come tutto il campionato. Inzaghi? Con lui ho un rapporto buono ma è sempre un rapporto tra allenatore e giocatore, un rapporto che ogni giocatore deve avere col proprio allenatore. Quindi c’è rispetto e ho molta stima, lui mi dà fiducia ed io cerco sempre di ripagarla".

Per la formazione odierna Inzaghi dovrebbe cambiare qualche elemento rispetto a Juventus-Inter di martedì, che ha lasciato lo strascico di una squalifica di un turno per Handanovic e Lukaku in vista del ritorno, sanzione ufficializzata dal giudice sportivo. Dovrebbero tornare Onana in porta, Darmian in difesa (aveva giocato a Torino ma da esterno), Dumfries e Gosens sulle fasce e Lukaku davanti con Martinez.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Sousa. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Martinez. All. Inzaghi. Arbitro: Fabbri.