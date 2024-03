Genoa-Inter, Thuram torna in panchina: la probabile formazione

Milano, 3 marzo 2024 – Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della partita di domani sera alle 20.45 al Meazza contro il Genoa. Il tecnico recupererà almeno per la panchina Marcus Thuram, mentre per Francesco Acerbi e Davide Frattesi si valuterà in extremis ma i due sono da considerarsi fuori dalla lista infortunati. L'attaccante francese è fermo dalla gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, quando è rientrato negli spogliatoi per un problema agli adduttori e non è più rientrato.

Si era invece già fermato contro la Roma in campionato il centrale azzurro, causa un risentimento al soleo della gamba destra: se non sarà tra i convocati domani tornerà contro il Bologna e con lui ci sarà il centrocampista uscito precauzionalmente contro l'Atalanta (solo una contrattura). All'inizio della prossima settimana riprenderà a lavorare in gruppo anche Calhanoglu, il cui obiettivo è fare rodaggio al Dall'Ara di Bologna sabato prossimo e poi esserci definitivamente con l'Atletico Madrid.

Per il confronto con il Grifone non ci sarà neanche lo squalificato Bastoni, che Inzaghi sostituirà con Carlos Augusto, mentre a centrocampo sulla destra tornerà titolare Dumfries. In attacco chance per Sanchez a fianco di Martinez.

Probabile formazione

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Martinez. All. Inzaghi.