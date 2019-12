Milano, 13 dicembre 2019 - Porta la firma del giudice Sfera Ebbasta la vittoria dell'edizione 2019 di X Factor, andata in scena ieri sera al Mediolanum Forum di Assago (dopo la fese di Live ospitate alla Candy Arena di Monza). Il rapper di Cinisello si aggiudica il primo posto con la 16enne marchigiana Sofia Tornambene (in arte Kimono). A bocca asciutta Samuel, unico giudice ad aver portato due concorrenti in finale: i Booda e la Sierra, rispettivamente secondi e terzi classificati. Non la spunta la milanese Malika Ayane con Davide Rossi che si piazza al quarto posto. Per la decana di X Factor Mara Maionchi una finalissima insolitamente da "spettatrice", dal momento che l'ultimo talento in gara per la categoria Over - ovvero Eugenio Campagna - era stato eliminato nella scorsa puntata.

Decisivo oltre all'inedito anche il best of che l'ha incoronata vincitrice (sulle note di "Fix You" dei Coldplay, "Papaoutai" di Stromae, "C’est la Vie" di Achille Lauro) Sfera si è complimentato con Sofia definendola: "Una professionista". La vittoria è arrivata al termine di una lunga serata di musica. Come super ospite internazionale della serata, al Forum uno scatenato Robbie Williams. Ospiti anche Ultimo, che ha presentato in anteprima assoluta il suo nuovo singolo 'Tutto questo sei tu', oltre alla stella nascente della musica internazionale Lous and the Yakuza.

Il trionfo della piccola ma tostissima Sofia Tornambene, era tra i più quotati alla vigilia. Sedici anni, di Civitanova Marche (Macerata), studentessa al terzo anno di un istituto tecnico con indirizzo grafico/pubblicitario, ha conquistato tutti sin dalla prima volta che è salita sul palco del talent targato Sky. Con il suo inedito 'Il mio domani per sempre', presentato alle Audizioni, è salita sul gradino più alto del podio. Sofia suona pianoforte, ha studiato chitarra e batteria. È introversa ma sul palco si sente a suo agio e riesce a tirare fuori il suo carattere. Si è avvicinata al mondo musicale grazie a suo padre che è un musicista jazz. Il genere che Sofia preferisce è il pop e i suoi idoli sono Michael Jackson, Freddy Mercury e Billie Eilish, mentre tra gli artisti italiani apprezza Elisa. Da circa due anni scrive canzoni che parlano delle sue esperienze personali. Giovanissima ma molto preparata e determinata. Il rapper milanese, del resto, non ha mai avuto dubbi sulla "punta di diamante" della sua squadra, che - per adoperare un termine utilizzato spesso da Sfera - ha sempre "spaccato".