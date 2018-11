Milano, 17 novembre 2018 - Sabato milanese per i due vicepremier, il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il primo è ospite all'assemblea nazionale della Cna che richiama al Superstudio Group di via Tortona circa duemila artigiani, piccoli e medi imprenditori. Il secondo ha invece inaugurato, alle ex cavallerizze del Museo della Scienza e della Tecnologia, il festival Vivite, la manifestazione organizzata e promossa da Alleanza delle Cooperative per raccontare il mondo del vino cooperativo che in Italia conta 480 cantine con 140.000 soci.

Tra i due ci sono stati alcuni attritti negli ultimi giorni, in particolare sulla questione degli inceneritori in Campania, e Di Maio è tornato sull'argomento, gettando acqua sul fuoco: "Quando si sa che due forze politiche hanno idee diverse - ha detto il leader del Movimento 5 Stelle - non è un problema, anche quando lo si dice. L'importante è sapere che cosa c'è nel contratto. Creare tensioni inutili non serve: quando una cosa non è nel contratto, il problema non si pone. Anche 'in vino veritas', confermo che non sono arrabbiato con Salvini".