Milano – Rinnovi, esuberi e colpi di mercato: in casa Milan si lavora alacremente per mettere i primi punti fermi in vista della prossima stagione. Sul tavolo sono diverse le carte da valutare, una su tutte il rinnovo di Hakan Calhanoglu.

Nel limbo

Il tempo stringe e il trequartista turco deve decidere se restare in rossonero o intraprendere altre strade: da una parte ci sono i 4 milioni offerti dal club rossonero, non il doppio dei 2,5 attualmente percepiti da Hakan, come vorrebbe lui, ma poco ci manca mentre dall’altra la proposta più concreta al momento è quella dell’Al-Duhail, con 8 milioni offerti. Calha deve quindi decidere se giocare una Champions allettante con i colori rossoneri addosso “abbassando le pretese” economiche, oppure ottenere il massimo nel portafoglio giocando però un campionato poco competitivo come quello qatariota. Sembra che il giocatore voglia decidere del suo futuro dopo gli Europei, che lo vedranno scendere in campo venerdì sera all’Olimpico proprio contro gli azzurri di Mancini, ma sicuramente il Milan non cambierà la sua posizione (come già fatto con Donnarumma) essendo già sulle tracce di Ziyech e De Paul come possibili sostituti di Calha.

Rinforzi sul radar

Il Milan è alla caccia sul mercato di rinforzi per la trequarti di campo, con un occhio particolare alla fascia destra dove il tecnico Pioli ha più volte patito durante l’anno, così come il club vorrebbe avere due buoni rimpiazzi per Theo Hernandez e Calabria: Conti e Laxalt torneranno dai rispettivi prestiti al Parma e al Celtic ma è difficile che possano rimanere a Milanello. L'uruguaiano ha diverse richieste all'estero, mentre l'ex Atalanta piace al Genoa: i nomi sondati sono quelli di Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona già cercato da Maldini e Massara a gennaio, ma c’è da capire se il club blaugrana aprirà alla formula del prestito con diritto di riscatto. Dalot, invece, dovrebbe tornare al Manchester United (era in prestito secco) ma se il Milan non dovesse trovare un terzino destro nelle prossime settimane potrebbe riaprire il dialogo con gli inglesi per il portoghese.

Brahim e Tonali

Il ritorno di Brahim Diaz al Milan potrebbe concretizzarsi a stretto giro: l’accordo sulla formula è stato trovato tra i rossoneri e il Real Madrid, che sarà sulla base del prestito con diritto di riscatto. Sulla cifra che il Milan dovrebbe corrispondere mancano ancora alcuni dettagli. La fumata bianca per il riscatto di Tonali invece non dovrebbe tardare ad arrivare: il dialogo con Massimo Cellino, presidente del Brescia, è arrivato al punto di svolta grazie all’inserimento nella trattativa del cartellino di Giacomo Olzer, attaccante della Primavera di Federico Giunti che in questa stagione ha anche debuttato in prima squadra.

Maldini e Massara hanno trovato nel bacino giovanile la contropartita tecnica giusta da offrire al Brescia per ottenere uno sconto e rimodulare i costi del riscatto di Tonali: rispetto all’accordo iniziale (prestito di 10 milioni, già versati, più altri 15 di riscatto e 10 di bonus) la spesa si abbasserà dimezzando i bonus e inserendo una percentuale di rivendita tra il 10 e il 20% in caso Tonali passasse ad un altro club in futuro.