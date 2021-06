Milano - Il tempo stringe e in casa rossonera si portano avanti operazioni su più fronti, tra rinnovi, riscatti e acquisti: tra poco meno di due settimane, infatti, la squadra di Stefano Pioli si troverà a Milanello per il dare il via al ritiro estivo e ad oggi la rosa a disposizione manca di circa sette/otto rinforzi per la stagione che verrà. Da Brahim Diaz a Sandro Tonali, il club deve accelerare i tempi per partire con il piede giusto.

Difesa

Davanti alla porta i buchi da colmare riguardano solo le fasce laterali: il Milan deve quindi chiudere per un terzino sinistro (il futuro vice di Theo Hernandez) e l’obiettivo numero uno resta sempre il giocatore del Barcellona Junior Firpo. Sulla fascia destra, invece, come vice Calabria, la priorità resta Diogo Dalot su tutti: proseguono però i contatti con Alvaro Odriozola del Real Madrid, nazionale spagnolo classe 1995. La formula su cui si sta ragionando è quella del prestito, visto che il giocatore non rientrerebbe nei piani del tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti. Piace anche il difensore Boubacar Kamara del Marsiglia, che andrebbe e rinfoltire il numero di francesi nella rosa rossonera.

Centrocampo

In mediana i rossoneri dovranno prevenire il problema della Coppa d'Africa (che inizierà a gennaio) e, al momento, i due indiziati sono Tiemoue Bakayoko e Sandro Tonali, che con tutta probabilità verrà riscattato dal Brescia: l'operazione con le Rondinelle sembra essere ormai ai dettagli e si avvia verso la chiusura definitiva. Le cifre concordate un anno fa non sono più valide e il Milan ha ottenuto uno sconto di circa 20/30&. Inoltre, ci sono dei giocatori giovani seguiti dal Brescia e che potrebbero andare a giocare in Serie B l’anno prossimo: Lorenzo Colombo è il nome più caldo, al momento il club non apre alla cessione a titolo definitivo ma può diventare la carta giusta per sbloccare l’affare Tonali. Negli ultimi giorni, inoltre, si vocifera di un possibile ritorno a Milanello dell’ex Napoli Bakayoko, mediano francese che ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2018-2019: il giocatore è in uscita dal Chelsea e non ha mai nascosto che tornerebbe molto volentieri al Milan.

Trequarti e attacco

Con la partenza di Calhanoglu, il Milan sicuramente si aggiudicherà le prestazioni di Brahim Diaz ma in rosa ne occorre un altro: ad oggi nessuno non ci sono nomi ufficiali anche se a destra il Diavolo dovrà cercare un titolare che faccia respirare Alexis Saelemaekers. In attacco, infine, Giroud è il primo della lista, ma potrebbero esserci altre occasioni last-minute che porterebbero freschezza al reparto e buone alternative. Sono tanti i giovani attaccanti che il Milan sta tenendo d'occhio in vista della prossima stagione: tra questi c'è anche Mohammed Daramy, 19enne giocatore del Copenhagen, e il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Sempre nel reparto offensivo, non è un mistero l'interesse dei rossoneri per Amine Adli del Tolosa.

Giovani

Pierre Kalulu e Matteo Gabbia saranno confermati in rosa, a meno di offerte irrinunciabili, mentre dovrebbe essere Alessandro Plizzari il terzo portiere del Milan alle spalle di Maignan e Tatarusanu dopo l’addio dei fratelli Donnarumma. Il rossonero, 21 anni, negli ultimi anni ha fatto esperienza in prestito con Ternana, Livorno e Reggina. Infine Daniel Maldini: ha molti corteggiatori, in particolare in serie B, ma dovrebbe rimanere in rosa anche per la questione delle liste Uefa. Dopo una parte di stagione davvero complicata e sfortunata, a causa del lungo infortunio subìto, Daniel è pronto a mettersi in gioco nel ritiro estivo di Milanello.