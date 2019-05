Milano, 29 maggio 2019 - È quello di Simone Inzaghi il nome forte per prendere l’eredità di Gennaro Gattuso e sedersi sulla panchina del Milan. Anche se, va detto, la situazione non è semplice. Perché l’attuale tecnico della Lazio è ancora legato al club di Lotito da un contratto e perché per prenderlo, ovviamente, bisognerà sedersi ad un tavolo e cercare di trovare un’intesa con la controparte. A meno che non sia lo stesso Inzaghi a forzare la mano e chiedere a Lotito di lasciarlo andare via, ipotesi che per ora resta tale.

Il compito di Gazidis non è semplice: Inzaghi ha ancora un anno di contratto con la Lazio mentre Giampaolo, il quale però non appare come una prima scelta (nonostante sia quella preferita da Maldini) viene monitorato in quanto la sua uscita anticipata dalla Sampdoria sarebbe sicuramente più semplice. Ma su di lui c’è anche la Roma, che tramontate le ipotesi Gasperini e De Zerbi ha bisogno di un nome nuovo per la sua panchina.

Sullo sfondo, per il Milan, rimane ancora viva l’ipotesi Eusebio Di Francesco, l'unico allenatore libero e già opzionato da Leonardo a suo tempo. Eventuali difficoltà a trovare il nuovo allenatore sul mercato italiano, però, porterebbero Gazidis a cercare il nuovo tecnico all'estero.