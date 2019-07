Milano, 2 luglio 2019 - Il Milan prepara una rivoluzione in difesa…E Boban telefona a Modric. Archiviata la sentenza Uefa che ha escluso i rossoneri dalla prossima Europa League, il mercato è diventato l’ordine del giorno del club. Il primo colpo dell’era Maldini-Boban-Massara è il difensore del Real Theo Hernandez. Passaporto francese, 22 anni all’anagrafe e un fratello maggiore, Lucas, campione del Mondo con la Francia l’estate scorsa. Theo, che nella Liga 2018/19 ha indossato la maglia della Real Sociedad – 28 presenze col club in cui ha giocato in prestito - è atterrato nel tardo pomeriggio di ieri a Linate con il suo agente Manuel Garcia Quilon e oggi effettuerà la seconda parte delle visite mediche prima di firmare un contratto che lo legherà al Milan fino al 2024. L’acquisto del marsigliese è costato alle casse rossonere circa 20 milioni di euro.

Non solo sulle fasce però lavora la dirigenza, perché di incedibili a Milanello ce ne sono pochi e al momento Giampaolo, per il ritiro fissato al 9 luglio, potrà contare su Romagnoli, Musacchio, Calabria e Conti. Il quadro restante vede Abate svincolato, Caldara infortunato e indisponibile fino a novembre, Cristian Zapata al Genoa, Simic verso l’Hajduk Spalato, Laxalt e Strinic sacrificabili, Gustavo Gomez riscattato dal Palmeiras e Ricardo Rodriguez lusingato dall’interesse del Barcellona. Altro nome caldo per la retroguardia del Diavolo è quello di Dejan Lovren, centrale croato di 29 anni, che si affiancherebbe a Romagnoli in mezzo alla difesa. Per quattro anni è stato una colonna del Liverpool, mentre nell’ultima stagione una serie di infortuni gli ha concesso solo 18 presenze coi Reds tra tutte le competizioni. Vanta 50 presenze con la Nazionale croata, ha disputato un Mondiale eccellente in coppia con Vida, ed è amico di Modric, un nome che nelle ultime ore ha richiamato l’attenzione dei tifosi rossoneri. L’estate scorsa il centrocampista del Real era sembrato vicino all’Inter, per poi rinnovare con un ingaggio oltre i 10 milioni annui il suo legame coi Blancos.

Un sogno - proibito - per tutti il pallone d’oro classe 1985, a cui Boban sembra aver fatto una telefonata informale in virtù del rapporto di amicizia che li unisce. Un gesto che rianima il sentimento nei cuori dei tifosi, ma che resterà una suggestione, perché il gioiello del Real, nonostante il club madrileno stia spingendo per avere uno tra Pogba ed Eriksen, questa volta sembra non avere nemmeno un dubbio.