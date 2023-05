Milano, l’Orchestra Sinfonica compie 30 anni: 14 concerti e un festival per l’evento

Quattordici concerti di dieci grandi orchestre italiane in meno di un mese, dal 22 ottobre al 13 novembre. L'orchestra Sinfonica di Milano compie 30 anni e li celebra con un festival dedicato a Mahler in cui saranno eseguite l'integrale delle sinfonie e i cicli liederistici, in auditorium ma anche in Duomo dove la Sinfonica eseguirà la monumentale Ottava sinfonia. “Un progetto finora mai eseguito in Italia” come ha spiegato il direttore artistico e generale della Sinfonica Ruben Jais.

Ad esibirsi saranno la Filarmonica della Scala con Riccardo Chailly (che a lungo è stato direttore musicale della Sinfonica, quando ancora si chiamava orchestra Verdi e l'ha diretta anche nel concerto per I 20 anni nell'Ottava di Mahler), l'Accademia di Santa Cecilia con Manfred Honeck, la Filarmonica Toscanini diretta da Omar Weir Wellber la sinfonica della Rai con Robert Trevino. E ancora l'orchestra dei Pomeriggi musicali, Spira Mirabilis l'orchestra regionale della Toscana insieme alla Giovanile italiana, quella della Fondazione Arena di Verona e la Haydn di Bolzano e Trento con Ottavio Dantone.

Il festival è la novità principale della prossima stagione, ma non l’unica. Il calendario della stagione include 26 programmi di concerti sinfonici da settembre a giugno, con l'inaugurazione il 10 settembre alla Scala affidata al direttore residente Andrey Boreyko. Tornano come direttori principali ospiti Alondra de la Parra e Jaume Santonja, e il direttore musicale emerito Claus Peter Flor con un folto gruppo di solisti capitanati dai pianisti Lucas e Arthur Jussen come artisti residenti. Nicola Campogrande è compositore residente ma nel corso dell'anno ci saranno anche prime assolute di Filippo Del Corno e di Alessandro Melchiorre.

Confermate le rassegne Crescendo in musica con sette appuntamenti, musica in cameretta, concerti dell'orchestra giovanile, concerti ristretti e quelli del ciclo Pops (che prevede la proiezione fra l'altro del Grande dittatore di Chaplin con colonna sonora dal vivo), il ciclo Musica & scienza, il concerto da gustare realizzato con Ernst Knam. E anche la messa in scena dell'opera di Puccini Suor Angelica con l'Accademia della Scala. Tutti modi per far avvicinare un pubblico sempre più grande.