Yoga e arte con l’omaggio a Battiato

Lo Yoga è un antichissimo e complesso sistema di conoscenze, frutto prezioso della plurimillenaria cultura indiana, che promuove e rende possibile l’integrazione dei vari piani dell’esistenza umana. Da anni questa disciplina ha conquistato l’Occiendente e sempre di più anche Milano. Con la pratica regolare affiorano benessere, calma e lucidità mentale, si sviluppa un atteggiamento di maggiore responsabilità e centratura, per affrontare al meglio le prove e le sfide della vita quotidiana. Lavorando sul piano psico-emozionale, il praticante di Yoga riesce a definire meglio il proprio cammino esistenziale, servendosi di insegnamenti spirituali universali e divenuti nel tempo patrimonio comune dell’umanità. Le tecniche dello Yoga servono ad armonizzare il sistema corpo-energia-mente, e lasciano scaturire nel praticante forza, determinazione, chiarezza di idee. Ed ecco che il passo dallo Yoga alla cultura è fatto, integrando la pratica con gli spettacoli, i concerti, le letture interpretate e le occasioni di aggregazione. Così nasce nell’aprile di quest’anno Cuccurucucù YOGA+ in viale Piceno. "Se dovessimo scegliere le parole chiave sarebbero: bellezza, benessere, consapevolezza, semplicità e creatività. In pratica uno spazio e delle persone "pane al pane, e vino al vino". Così ne parlano le tre fondatrici Silvia Rubino, Marylou Rubino e Giorgia Senesi. "Abbiamo aperto alla fine di aprile 2024, tra i vari ponti vacanzieri, con degli open days in cui abbiamo fatto provare tutte le lezioni di Cuccurucucù Yoga+". Negli anni ‘70-‘80 questo spazio era lo studio di Gabriele Mandel, uno psicoanalista, storico dell’arte, artista e traduttore italiano di discendenza turco-afghana. Mandel fu anche un sufi islamista e tra queste quattro mura si svolgevano cerimonie sufi, per lo più canti, alle quali partecipò anche Franco Battiato. Da qui l’idea di omaggiare Battiato chiamando lo spazio Cuccurucucù Yoga, ma con l’aggiunta di un +, a indicare che non si fa solo yoga, ma anche letture di libri, performance e piccoli workshop di recitazione.

Cuccurucucù Yoga+ - Viale Piceno 23A - Tel. 0299258178