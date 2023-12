Vimodrone, rissa alla metropolitana di Cascina Burrona: danni e treni in ritardo

Una rissa è scoppiata domenica mattina all’interno della stazione della metropolitana di Cascina Burrona, a Vimodrone, nel Milanese. Coinvolto un gruppo di sudamericani che avevano appena finito serata nel locale Mala Vida nella vicina via dell’Artigianato.

Secondo le prime ricostruzioni, il gruppo ha iniziato a menare le mani in corrispondenza dei tornelli e della banchina dei treni che viaggiano in direzione Milano, sulla linea verde. Sembra che i membri del gruppo si siano aggrediti tra loro, poi sono saliti su un treno in arrivo e hanno fatto perdere le loro tracce.

Nella rissa sono stati danneggiati i tornelli e all’arrivo dei carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni si era tutti dileguati senza lasciarsi dietro alcun ferito. A seguito dell'episodio il servizio ferroviario ha subìto un ritardo di pochi minuti.