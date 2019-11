Milano, 26 novembre 2019 - Il Villaggio di Babbo Natale, il parco tematico pronto a fare il suo debutto a Milano, all'Ippodromo Snai San Siro si fa attendere non poco. L'apertura è in programma giovedì 5 dicembre alle 10. La data è stata nuovamente posticipata e stavolta a causa del maltempo di questo novembre 2019. In 20 giorni è caduta la pioggia di tutto l’autunno, a Milano il triplo dello storico degli ultimi anni (258 mm) con gravissime conseguenze in tutto il Nord Italia ed il il cantiere del Sogno del Natale ha subito forti rallentamenti, che hanno indotto gli organizzatori a rimandare per presentare il Villaggio in modo ottimale, da un punto di vista artistico e strutturale.

"Sotto questo nubifragio, le difficoltà di lavorare su un terreno non asfaltato di oltre 30mila mq hanno reso obbligatorio l’ulteriore posticipo di 5 giorni, nonostante l’impegno delle nostre numerose squadre in campo", hanno fatto sapere dal Villaggio. E ancora: "Siamo davvero costernati per i disagi che questo ritardo comporta, e ci scusiamo con i tantissimi bimbi – e con i loro pazienti e premurosi genitori – che attendono con ansia di entrare nel magico mondo di Babbo Natale e dei suoi Amici Elfi".

Per agevolare tutti coloro che sono in possesso di un biglietto valido tra il 29 novembre e il 4 dicembre, viene proposto lo spostamento automatico di tale biglietto nello stesso giorno e alla stessa ora della settimana successiva. Esempio: un biglietto di venerdì 29/11 con ingresso alla Casa di Babbo Natale alle ore 14, sarà valido per venerdì 6/12 con ingresso alla Casa di Babbo Natale alle ore 14. Verrà in ogni caso mandata una mail di conferma dello spostamento dalle piattaforme di vendita Ticketone e Ticketmaster. Nella speranza di addolcire un po’ il disagio, oltre allo spostamento automatico dei biglietti nelle nuove date, agli ospiti darà regalato un momento speciale, ovvero una cioccolata calda in compagnia degli Elfi, nel giorno dellavisita.Qualora non fosse possibile visitare il Sogno del Natale nelle nuove date proposte automaticamente, si potrà chiedere il rimborso attraverso le piattaforme di vendita Ticketone e Ticketmaster, e riacquistare un biglietto nelle date disponibili. Presentando in cassa la mail di richiesta del rimborso, che verrà mandata dalle rivendite, si riceverà un buono di 3 euro (cumulabile) da spendere in food&beverage o presso il Mercatino del Villaggio.

Per qualsiasi altra informazione o necessità, è possibile rivolgersi al numero 347 2867433 (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00), inviare una mail a contact@ilsognodelnatale.it,o sul sito www.ilsognodelnatale.it.