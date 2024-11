Il video del Suv assaltato dagli amici di Ramy

Prima il raduno in ospedale, monitorato dalle forze dell’ordine. Poi la manifestazione improvvisata che si conclude con quattro ragazzini investiti e un suv letteralmente devastato. È la reazione di chi conosceva bene il diciannovenne egiziano Ramy Elgaml, morto in via Ripamonti dopo un inseguimento con i carabinieri per un alt ignorato in via Farini.