Via libera al regolamento comunale: "Verde e sociale, si parte da qui"

Come la geopolitica e la demografia cambiano l’edilizia in provincia. Pioltello approva il nuovo regolamento comunale, rivoluzione verde e sociale, "non sono più obiettivi, ma punti di partenza dei quali non possiamo fare a meno fra vita che si allunga e costi delle materie prime alle stelle. L’unica è risparmiare", spiega il vicesindaco Saimon Gaitto, con delega alla partita. Fra i nuovi paletti fissati dal Consiglio, l’opposizione si è astenuta, si va dai contatori per l’acqua singoli obbligatori per le nuove ristrutturazioni alla stretta sul gioco d’azzardo, alla mappa delle colonnine di ricarica per le macchine elettriche, le prescrizioni sono tagliate su misura "per affrontare le sfide del clima e della sostenibilità. Così costruiamo la città di domani". Fra i temi al centro del documento, "l’uso responsabile delle risorse, la riduzione del consumo di suolo, la rigenerazione di stabili dismessi e quello dell’accessibilità a ogni edificio, pubblico e privato". In parallelo, altri argomenti che fanno la differenza, "a partire dal decoro urbano e a un’attenzione crescente ai centri storici, senza scordare la valorizzazione e la cura del patrimonio verde che vanta alberi secolari". Il testo "porta un sostanziale cambiamento di prospettiva - continua Gaiotto - non si occupa più solo della parte privata, ma anche di quella pubblica, e non solo del costruito, ma anche di quello che non lo è. Uno spazio che è parte integrante della città, un ambito di vita di tutti i cittadini e per questo deve essere progettato con la stessa attenzione di quanto esiste". Il documento "recepisce e tiene conto di alcune nostre buone prassi in termini di mobilità dolce - ancora il vicesindaco - ogni nuova edificazione sarà infatti provvista di stalli per il ricovero della biciclette e di attenzione al consumo di acqua. Da qui l’idea dei contatori per ogni restyling". C’è anche un capitolo "sulla velocità dell’innovazione nel campo tecnologico. Tra le novità, abbiamo contemplato la possibilità di introdurre aggiornamenti non previste purché l’obiettivo di efficientamento richiesto sia raggiunto". Alla stesura "hanno partecipato uffici e consiglieri che ringrazio perché non abbiamo messo a punto ‘il libro dei sogni’, ma il domani di Pioltello. Una città inclusiva, rispettosa dei tempi e dei modi di vita della gente con lo sguardo aperto a progetti e sfide che verranno e i piedi ben piantati nel presente".

Barbara Calderola