Via libera al progetto per la ricostruzione della Torre dei Moro a Milano

La Commissione per il Paesaggio del Comune di Milano ha dato il via libera al progetto, firmato dall’architetto Marco Piva, per la ricostruzione della Torre dei Moro, il grattacielo di 18 piani in via Antonini distrutto da un incendio il 29 agosto 2021. Un passaggio che accelera l’iter per l’apertura dei cantieri. I lavori potrebbero iniziare in autunno, con l’obiettivo di terminare i lavori e riconsegnare le case agli inquilini entro la fine del 2025. “Un altro ostacolo è stato superato - spiega Mirko Berti, portavoce del comitato di residenti - anche se resta da risolvere il problema delle demolizioni”. Demolizioni, preliminari all’avvio dei lavori, che per il momento dovranno essere pagate dagli inquilini. “Il problema - prosegue Berti - è che il massimale previsto dal’assicurazione per la demolizione è di soli 150mila euro, mentre il costo dei lavori è stimato in un milione e mezzo. Se vogliamo che si cominci la differenza dobbiamo anticiparla noi, stiamo cercando di trovare una soluzione con la compagnia assicurativa”. A.G.